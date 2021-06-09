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В Україні хочуть продовжити карантин на усе літо
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09 червня 2021, 13:58 17

В Україні хочуть продовжити карантин на усе літо

09 червня 2021, 13:58 17
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Фото: МОЗ
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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що очолюване ним відомство запропонує Кабінету міністрів продовжити карантинні обмеження, оскільки коронавірус в Україні ще не здолали

Як пише RegioNews, про це заявив глава МОЗ в ході засідання уряду у середу, 9 червня.

"Ми запропонуємо уряду розглянути питання продовження карантинних обмежень на літній період, оскільки коронавірус не подоланий", - сказав Ляшко.

Також він додав, що в Україні повинні залишити основні протиепідемічні обмеження - обов'язкове носіння масок в громадських будівлях і в транспорті, а також відповідальне ставлення до дотримання фізичної дистанції.

"Зокрема, ми плануємо скасувати вимоги щодо заповненості залів, дозволити повноцінне функціонування спортзалів і спростити процес проходження кордонів для повернення з відпусток", - сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 9 червня ситуація з коронавірусом у всіх областях відповідає "зеленій" зоні карантину.

Також вчені розповіли, якою буде смертність в Україні після пандемії.

Віктор Ляшко

 
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