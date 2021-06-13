У Києві 12 червня COVID-щеплення отримала рекордна кількість людей

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За суботу, 12 червня, у Києві вакцинувались від коронавірусу понад три тисячі осіб, що є рекордною кількістю з початку кампанії з імунізації у місті

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА.

Як повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, протягом суботи, 12 червня, у Центрі вакцинації, який розгорнуто в Міжнародному виставковому центрі від COVID-19, було вакциновано 3014 містян. Більшість з них записались на вакцинацію через додаток "Дія".

За словами Гінзбург, наразі це рекордний результат для "вакцинації вихідного дня", яка в столиці триває вже третій тиждень поспіль.

"Ми нарощуємо темпи…Так, цими вихідними вчергове збільшено кількість вакцинальних бригад. Минулого тижня ми розмежували потоки бажаючих вакцинуватися на "живу" чергу і чергу з киян, яких запросили смс-повідомленням. А напередодні цих вихідних…ми запропонували киянам записуватися на щеплення самостійно за допомогою сервісу Helsi.me", - сказала Гінзбург.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні додалося 857 нових COVID-хворих.