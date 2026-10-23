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У ніч на 23 жовтня російські війська спрямували на Волинську область понад 10 реактивних безпілотників типу "Шахед"

Про це повідомив в.о начальника Волинської ОВА Роман Романюк, передає RegioNews.

Внаслідок ударів постраждали енергетичні об'єкти у Луцькому та Ковельському районах. Станом на 09:30 без електропостачання залишалися майже 105 тисяч абонентів.

Через наслідки атак є часткове обмеження водопостачання у Луцьку.

Аварійні бригади працюють над відновленням електрики.

Крім того, у Луцькому районі пошкоджений будинок. Одна людина дістала травми.

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня російські війська атакували об'єкти енергетики у Житомирській області. Понад 900 населених пунктів залишились без світла.