Фото: ДСНС

Кількість загиблих внаслідок російського удару по ринку в Лозовій Харківської області 22 жовтня зросла до трьох

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

У лікарні померла ще одна постраждала. Попри зусилля медиків, врятувати її не вдалося.

Таким чином, кількість загиблих зросла до трьох.

Зазнали поранень 34 постраждалі, ще троє – отримали гостру реакцію на стрес. Їм надають усю необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, вдень 22 жовтня російські війська завдали удару по ринку в місті Лозова на Харківщині. Повідомлялося про двох загиблих та 34 постраждалих.