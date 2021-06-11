В Україні почали вакцинувати від коронавірусу працівників пошти
В Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу працівників "Укрпошти"
Про це пише RegioNews з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Працівників пошти вакцинуватимуть мобільні бригади в головному офісі компанії в Києві, а також в офісах в Сумах, Рівному, Чернігові, Житомирі та інших містах. Використовують вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech.
У рамках першої хвилі заплановано прищепити понад 5 000 осіб. До кінця наступного тижня ці співробітники отримають першу дозу вакцини, а через чотири тижні - другу. Загалом в "Укрпошті" понад 65 000 працівників, переважна більшість з яких оператори та листоноші.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві з наступного тижня розпочнеться COVID-вакцинація держслужбовців.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Забудовники, пільговики і роми. Як і з ким бореться мер Рівного Третяк
В очікуванні "губернаторопада". Хто з голів ОДА може втратити крісло