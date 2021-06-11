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11 червня 2021, 15:36 2

В Україні почали вакцинувати від коронавірусу працівників пошти

11 червня 2021, 15:36 2
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Фото з відкритих джерел
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В Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу працівників "Укрпошти"

Про це пише RegioNews з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Працівників пошти вакцинуватимуть мобільні бригади в головному офісі компанії в Києві, а також в офісах в Сумах, Рівному, Чернігові, Житомирі та інших містах. Використовують вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech.

У рамках першої хвилі заплановано прищепити понад 5 000 осіб. До кінця наступного тижня ці співробітники отримають першу дозу вакцини, а через чотири тижні - другу. Загалом в "Укрпошті" понад 65 000 працівників, переважна більшість з яких оператори та листоноші.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві з наступного тижня розпочнеться COVID-вакцинація держслужбовців.

коронавірус Україна карантин пошта вакцинація

 
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