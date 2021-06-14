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14 червня 2021, 10:29 22

У Карпатах в середині червня випав сніг

14 червня 2021, 10:29 22
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Фото: Facebook
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У понеділок, 14 червня, на високогір'ї Карпат спостерігається зимова погода: випав сніг, а температура повітря опустилася до 0°C

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

На г. Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, вітер південно-західний 11-12 м/с, температура повітря 0°C", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як повідомляють рятувальники, 13 червня в Карпатах вночі очікується сильний дощ (ІІ рівень небезпечності - помаранчевий). В Івано-Франківській області протягом доби очікується значний дощ, гроза, місцями град, посилення вітру 15-20 м/с, перший рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський за день до літа випав сніг.

Карпати сніг прогноз горы вітер

 
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