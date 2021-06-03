На початку тижня циклон знову накриє дощами Україну

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Прислів’я "Літо прийшло, сонце не обпекло" поки, в першу декаду червня, актуальне. Світові погодні процеси - завершення холодної фази осциляції (коливання температур) Ла-Нінья в Тихому океані - істотно впливатимуть на клімат нашої планети. Всесвітня організація метеорологів обіцяє майже всюди у Північній півкулі спекотне літо. Довгострокові прогнози - як ворожіння на кавовій гущі - невдячна справа

В нашу країну поки спека не прийшла, тільки в травні тепле повітря лише зачепило схід України і частково південь. Але спека обов'язково прийде, і тоді ми з ніжністю згадаємо +20° С з мінливою хмарністю на початку червня.

В Україні 4-7 червня за прогнозом Sinoptik.ua денний температурний пік в Ужгороді до +23° С, мінімум +12° С у п'ятницю в Луганській області. Погода для пікніка буде в суботу у всіх регіонах, крім сходу. У неділю розпочинається новий період дощів, але опади пройдуть локально. У понеділок дощі посиляться та охоплять всю територію країни, крім Закарпаття.

Температура води у Чорному морі біля Одеси в понеділок буде +17° С, в Азовському морі біля Кирилівки +19° С, у Дніпрі біля Києва +14° С.

Південні області України, які кілька днів потерпали від нескінченних злив, нарешті в п'ятницю та суботу відпочинуть від дощів. Але вже в неділю (в Одеській області) і в понеділок (увесь південь) знову дощитиме. Денна температура підніметься до +21° С, нічна буде в районі +14° С.

Центральна Україна опиниться у зоні дощів в понеділок. У п'ятницю та суботу опадів не чекаємо. У неділю може пройти дощ в Полтавській та Вінницькій областях. Денна температура 4-7 червня +18...+21° С.

У східному регіоні України найнижча денна температура повітря очікується у п'ятницю, 4 червня в Луганській та Донецькій областях +12...+13° С, дощі; в Харківській області до +19° С. До понеділка температура в регіоні підвищиться, та в перший робочий день тижня досягне +21...+22° С, пройдуть локальні дощі.

На заході України 4-7 червня буде більше сонця, малохмарно та слабкий до помірного вітер. Але при цьому в неділю та понеділок очікуються дощі. Температура повітря вночі +11...+13° С, вдень +21...+23° С. У Львові в неділю сонячно та тепло.

Закарпаття з 4 по 7 червня очікує чудова літня малохмарна погода, вдень +23...+25° С. Трішки холодніше буде в суботу - до +19° С.

У високогір'ї Карпат до +15° С; 5-7 червня очікуються дощі.

У північних областях України 4-7 червня тепло і хмарно, до +21° С. Виняток - Сумська та Чернігівська області з температурою до +17° С в неділю. Дощі охоплять весь регіон 6-7 червня.

У Києві 4-7 червня +19...20° С, вітер переважно північно-західний слабкий до помірного, в п'ятницю та суботу - опади навряд чи будуть, в неділю ввечері може пройти невеликий дощ, перший робочий день тижня - похмурий, очікуються опади, максимальна денна температура +19° С.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що весна в Україні завершується грозовими дощами та похолоданням. Але незважаючи на дощову погоду та зниження температури на 3-5 градусів, гаряче травневе сонечко все одно зможе поліпшити ситуацію, навіть в самі непогожі дні.