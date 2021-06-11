В Україні без світла залишилися 47 населених пунктів у шести областях

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Внаслідок поганих погодних умов у шести областях України без електроенергії залишилися 47 населених пунктів

Як інформує RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Станом на 7 год. 11 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено населені пункти у 6 областях, а саме: Житомирська - 18, Сумська - 7, Вінницька - 6, Запорізька - 6, Київська - 6 та Луганська - 4", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Крім того, як повідомили рятувальники, у м. Дніпро внаслідок ускладнення погодних умов (інтенсивні дощі) та значної засміченості русла р. Гнілокиш залишаються підтопленими 7 приватних житлових будинків та 54 дворогосподарства.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Дніпропетровщині затопило понад сотню житлових будинків.