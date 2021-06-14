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14 червня 2021, 10:06 214

У перший місяць літа на водоймах вже загинуло вісім дітей - ДСНС

14 червня 2021, 10:06 214
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Фото: з відкритих джерел
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Від початку першого літнього місяця на водних об’єктах України вже загинуло майже 40 людей, вісім з них - діти

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ДСНС України.

Статистика загиблих у воді вражає, адже від початку першого літнього місяця на водних об’єктах України вже загинуло майже 40 людей. Найгірше, що і кількість потонулих дітей у літній період традиційно зростає", - йдеться у повідомленні.

Загалом, у перший місяць літа на водоймах країни вже загинуло 8 дітей. Всього з початку року вода забрала життя 27 юних українців.

Так, 12 червня на Прикарпатті, перебуваючи на відпочинку, послизнувся з каміння та впав у річку Черемош хлопчик 12 років. Було встановлено, що на річці Черемош перебувало 3 дітей, один з яких послизнувся з каміння у річку, після чого дитину понесло вниз за течією. Вже 13 червня в 07:30 місцевим населенням було виявлено тіло дитини.

Протягом минулої доби, 13 червня, на водоймах Донеччини загинули дві дитини. Зокрема, у м. Костянтинівка на ставку "Хрущовський" рятувальники під час пошуку виявили тіло хлопчика 2011 року народження, який потонув під час купання. А у с. Яцьківка хлопчик 2014 року народження пригнув з містка в воду та не винирнув.

Нагадаємо, 2 червня у селі Кам’янка Стрийського району під час екскурсії загинув 12-річний хлопець, який впав у водоспад.

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