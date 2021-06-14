В первый месяц лета на водоемах уже погибло восемь детей - ГСЧС

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С начала первого летнего месяца на водных объектах Украины уже погибло почти 40 человек, восемь из них - дети

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Статистика погибших в воде поражает, ведь с начала первого летнего месяца на водных объектах Украины уже погибло почти 40 человек. Хуже всего, что и количество утонувших детей в летний период традиционно растет", - говорится в сообщении.

В общем, в первый месяц лета на водоемах страны уже погибло 8 детей. Всего с начала года вода унесла жизни 27 юных украинцев.

Так, 12 июня на Прикарпатье, находясь на отдыхе, поскользнулся с камней и упал в реку Черемош мальчик 12 лет. Было установлено, что на реке Черемош находилось 3 детей, один из которых упал с камня в реку, после чего ребенка понесло вниз по течению. Уже 13 июня в 07:30 местным населением было обнаружено тело ребенка.

За прошедшие сутки, 13 июня, на водоемах Донетчины погибли два ребенка. В частности, в г. Константиновка на пруду "Хрущевский" спасатели во время поиска обнаружили тело мальчика 2011 года рождения, который утонул во время купания. А в с. Яцковка мальчик 2014 года рождения пригнул с мостика в воду и не вынырнул.

Напомним, 2 июня в селе Каменка Стрыйского района во время экскурсии погиб 12-летний парень, упавший в водопад.