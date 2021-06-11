В Україні понад 1600 нових COVID-хворих: найбільше в столиці

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В Україні за 10 червня COVID-19 виявили у 1603 осіб, зафіксовано 70 летальних випадків, госпіталізували 762 людини, 5583 пацієнта одужали

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Серед захворілих за минулу добу - 75 дітей та 72 медпрацівники.

Також за добу протестовано: методом ПЛР-25 837 осіб, методом ІФА - 10 741 особу, експрес-тестами - 18 764 особи.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстровано в м. Київ (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 221 427 осіб, з них 2 120 780 одужали, летальних випадків - 51 577.

Нагадаємо, в Україні за 9 червня COVID-19 виявили у 1 785 осіб, зафіксовано 97 летальних випадків.