08:54  11 червня
В Україні понад 1600 нових COVID-хворих: найбільше в столиці
08:32  11 червня
Реформа СБУ та пенсії: Арахамія розповів про плани "слуг" до кінця року
08:11  11 червня
На Донбасі за добу зафіксовано 12 порушень "тиші"
UA | RU
UA | RU
11 червня 2021, 08:54 6

В Україні понад 1600 нових COVID-хворих: найбільше в столиці

11 червня 2021, 08:54 6
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за 10 червня COVID-19 виявили у 1603 осіб, зафіксовано 70 летальних випадків, госпіталізували 762 людини, 5583 пацієнта одужали

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Серед захворілих за минулу добу - 75 дітей та 72 медпрацівники.

Також за добу протестовано: методом ПЛР-25 837 осіб, методом ІФА - 10 741 особу, експрес-тестами - 18 764 особи.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстровано в м. Київ (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 221 427 осіб, з них 2 120 780 одужали, летальних випадків - 51 577.

Нагадаємо, в Україні за 9 червня COVID-19 виявили у 1 785 осіб, зафіксовано 97 летальних випадків.

МОЗ коронавірус пандемія вірус хвороба

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
В очікуванні "губернаторопада". Хто з голів ОДА може втратити крісло
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram