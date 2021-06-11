У Вінниці на вихідних почнеться COVID-вакцинація усіх охочих

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Усі мешканці Вінниці, яким виповнилося 18 років і більше, зможуть вакцинуватися від коронавірусу цими вихідними у торгово-промисловій палаті міста "Експоцентр"

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Вінницької міської ради.

"У Вінницькій міській територіальній громаді 12 та 13 червня буде працювати Центр вакцинації населення від COVID-19. Він розташується за адресою: вул. Соборна, 68, Вінницька торгово-промислова палата "Експоцентр". Вакцину можуть отримати охочі вінничани, яким уже виповнилося 18 років", - йдеться у повідомленні.

У міській раді зазначають, що Центр вакцинації від COVID-19 працюватиме з 10:00 до 14:00. Щеплення проводитимуть китайською вакциною CoronaVac.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 13 областях на вихідних працюватимуть понад 30 центрів вакцинації.