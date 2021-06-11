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11 червня 2021, 10:24 5

У Дніпрі цими вихідними працюватимуть 12 центрів COVID-вакцинації

11 червня 2021, 10:24 5
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Фото: з відкритих джерел
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Цими вихідними, 12-13 червня, у Дніпрі працюватимуть 12 центрів масової вакцинації у всіх районах міста. В них можна зробити щеплення від COVID-19

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської міської ради.

Прийти можуть усі, хто записаний до листа очікування через "Дія", - йдеться у повідомленні.

При собі необхідно мати: мобільний телефон, роздруковану декларацію з сімейним лікарем або паспорт та ідентифікаційний номер.

Центри масової вакцинації працюватимуть 12 червня з 10:00 по 17:00 та 13 червня з 10:00 по 16:00.

Нагадаємо, у МОЗ пояснили, як отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію за потреби можуть отримати громадяни, яких щепили двома дозами COVID-вакцини.

вакцина медики Дніпро вакцинація центр

 
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