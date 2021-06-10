Радуцкий призывает нардепов-мажоритарщиков давить на голов ОТГ и требовать вакцинации населения

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Почти в половине регионов открытие центров вакцинации вообще не происходит. Из-за этого люди из одних областей отправляются вакцинироваться в другие. Ситуацию нужно исправлять, считает нардеп от "Слуги народа"

Об этом рассказал в Facebook председатель Комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Михаил Радуцкий, передает RegioNews.

Он напомнил, что для открытия центра вакцинации "необязательно нужен стадион или выставочный комплекс".

Минздрав предусмотрел 5 типов таких форматов вакцинации "выходного дня": начиная от больших помещений, где есть возможность вакцинировать 6 тысяч человек в сутки, и до пунктов с несколькими бригадами, рассчитанных на 200-300 человек, - говорит Радуцкий.

По его словам, все региональные департаменты здравоохранения получили соответствующие рекомендации и имеют достаточно вакцин.

Подтолкнуть местную власть к более активной позиции могут депутаты-мажоритарщики. Обращаюсь к коллегам-давите на ваших мэров и голов ОТГ. Открыть пункт прививки при желании можно даже в общественной приемной народного депутата!, - заявил нардеп.

Как сообщалось, в 13 областях на выходных будут работать более 30 центров вакцинации.