У Херсонській області почали вакцинувати мешканців Криму

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Про це повідомляє Херсонська ОДА, передає RegioNews.

Зокрема, Міністерство охорони здоров’я відкрило запис на COVID-вакцинацію через портал "Дія" для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

В обласній адміністрації додали, що на Херсонщині визначено шість пунктів, де будуть вакцинувати людей, які проживають на окупованих територіях. Адреси пунктів:

Херсонська міська клінічна лікарня ім.Лучанського;

Херсонська міська клінічна лікарня ім.Тропіних, поліклініка № 1;

Херсонська міська клінічна лікарня ім.Є.Є. Карабелеша, поліклініка № 1;

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини у м. Генічеськ, проспект Миру, 130;

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини, село Чонгар, вул, Шевченка, 68 А;

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини, смт Каланчак, провулок Зарічний, 14.

Щеплення робитимуть вакциною CoronaVac. Воно безплатне, але із собою обов’язково треба мати паспорт та індивідуальний ідентифікаційний код”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що МОЗ вирішив розпочати COVID-вакцинацію мешканців ОРДЛО та Криму.