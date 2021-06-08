11:26  08 червня
Президентський рейтинг Зеленського впав до 27,3% - опитування
10:26  08 червня
В Україні повністю вакцинували від коронавірусу понад 150 тисяч людей
17:59  08 червня
Зведення ООС: за добу два ворожих обстріли, втрат немає
UA | RU
UA | RU
08 червня 2021, 17:03 234

У Херсонській області почали вакцинувати мешканців Криму

08 червня 2021, 17:03 234
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Двоє мешканців тимчасово окупованого Криму отримали першу дозу вакцини в амбулаторії міста Генічеськ Херсонської області

Про це повідомляє Херсонська ОДА, передає RegioNews.

Зокрема, Міністерство охорони здоров’я відкрило запис на COVID-вакцинацію через портал "Дія" для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

В обласній адміністрації додали, що на Херсонщині визначено шість пунктів, де будуть вакцинувати людей, які проживають на окупованих територіях. Адреси пунктів:

  • Херсонська міська клінічна лікарня ім.Лучанського;
  • Херсонська міська клінічна лікарня ім.Тропіних, поліклініка № 1;
  • Херсонська міська клінічна лікарня ім.Є.Є. Карабелеша, поліклініка № 1;
  • Амбулаторія загальної практики сімейної медицини у м. Генічеськ, проспект Миру, 130;
  • Амбулаторія загальної практики сімейної медицини, село Чонгар, вул, Шевченка, 68 А;
  • Амбулаторія загальної практики сімейної медицини, смт Каланчак, провулок Зарічний, 14.

Щеплення робитимуть вакциною CoronaVac. Воно безплатне, але із собою обов’язково треба мати паспорт та індивідуальний ідентифікаційний код”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що МОЗ вирішив розпочати COVID-вакцинацію мешканців ОРДЛО та Криму.

коронавірус вакцинація Крим вакцина Херсонська область МОЗ

В Україні змінилися правила перетину кордону під час карантину
08 червня 2021, 16:46
У мешканця Львова діагностували бразильський штам коронавірусу
08 червня 2021, 15:43
Позиція України незмінна: дніпровська вода потече в деокупований Крим, - МЗС
08 червня 2021, 15:22
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес
Повітряне "Велике будівництво". Як Кирило Тимошенко готується "пиляти" аеропорти
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram