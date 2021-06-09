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09 червня 2021, 10:00 138

Вчені прогнозують покращення ситуації з пандемією COVID в Україні

09 червня 2021, 10:00 138
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Фото: з відкритих джерел
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У Національній академії наук України дали прогноз щодо середньої кількості нових випадків COVID-19 до кінця червня - ситуація має покращитись

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні НАН.

Так, за останні два тижні кількість нових хворих в Україні зменшилась до 1718 осіб на день, а середня кількість летальних випадків дорівнює 91 смерті на день у середньому за останній тиждень.

Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 1465 протягом тижня 9-15 червня 2021 року та 1013 - протягом тижня 16-22 червня 2021 року.

Нагадаємо, раніше у НАН повідомили, що пік смертності від COVID-19 в Україні пройдено.

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