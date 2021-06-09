На Прикарпатье снова произошло землетрясение

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главный центр специального контроля ГКА и ГСЧС Украины.

Эпицентр землетрясения располагался в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, в 10 км на юго-запад от города Надворная, на глубине 4 км По классификации землетрясений относится к неосязаемых.

8 июня в 16:32 измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона в селе Пасечная Надворнянского района был зафиксирован подземный толчок магнитудой 2,6 балла по шкале Рихтера, без негативных последствий. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало, - сообщают спасатели.

Как сообщалось, в минувшую субботу в Карпатах зафиксировали землетрясение. В Карпатах в пятницу, 4 июня, вблизи села Манява Богородчанского района Ивано-Франковской области было зафиксировано землетрясение.