Аварію на магістральному газопроводі на Прикарпатті вже локалізували, - ДСНС

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На магістральному газопроводі на Прикарпатті сталася розгерметизація, наразі аварію вже локалізували

Про це повідомили у ГУ ДСНС в Івано-Франківській області, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Наразі розгерметизацію на газопроводі локалізовано, - зазначили у відомстві.

Як уточнили у пресслужбі ДСНС, йдеться не про транзитний газопровід "Уренгой – Помари – Ужгород". За їхніми даними, розгерметизація без послідуючого горіння сталася "8 червня о 12:05 поблизу села Клузів Івано-Франківського району на магістральному газопроводі (діаметром 500 мм, не транзитний, використовується для потреб України, ТОВ "Оператор ГТС України") "Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці".

Станом на 13:45 спостерігається зменшення тиску витоку газу. Жертв та постраждалих немає. Підрозділами ДСНС проведено евакуацію двох мешканців з території дачного масиву, проводиться оповіщення населення. Житлові будинки на відстані 1 км та завод ПрАТ "Івано-Франківськцемент" на відстані 500 м. Проведено очеплення місця розгерметизації. Аварійною бригадою РЕМ проведено знеструмлення села Клузів, - вказали у ДСНС.

За інформацією чергового ПАТ "Укртрансгаз", як вказано, о 13:00 перекрито аварійну ділянку (протяжністю 12,8 км). На газопостачання населених пунктів подія не вплинула. Проведено переключення подачі газу по обхідному газопроводу.

За інформацією очевидців, стався хлопок частини газопроводу у місці переходу з землі на поверхню без послідуючого горіння. На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки Нацполіції, - додали у ДСНС.

Як повідомлялося, на Прикарпатті стався вибух на газопроводі. Поблизу села Клузів вибухнула труба високого тиску "Уренгой-Помари-Ужгород", що постачає газ в Європу та проходить поблизу селища.