Негода в Україні: знеструмлено 60 населених пунктів у п'яти областях

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Внаслідок поганих погодних умов у п'яти областях України без електроенергії залишилися 60 населених пунктів

Як інформує RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Станом на 7 год. 9 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ та гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 60 населених пунктів у 5 областях, а саме: Житомирська - 21, Донецька - 20, Київська - 14, Чернівецька - 4 та Запорізька - 1", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Крім того, як повідомили рятувальники, у м. Дніпро внаслідок ускладнення погодних умов (інтенсивні дощі) та значної засміченості русла р. Гнілокиш залишаються підтопленими 5 приватних житлових будинків та 27 дворогосподарств.

Нагадаємо, 4 травня повідомлялось, що на Донеччині та Дніпропетровщині через негоду підтоплені будинки та розмита дамба.