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15 лютого 2021, 23:10 121

Аваков підписав із ОАЕ меморандум про водійські права, які й так визнавались

15 лютого 2021, 23:10 121
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За офіційною інформацією, українські посвідчення водія визнаються в ОАЕ з 2007 року
За офіційною інформацією, українські посвідчення водія визнаються в ОАЕ з 2007 року
Фото з відкритих джерел
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Україна та Об’єднані Арабські Емірати підписали низку документів, серед яких взаємне визнання водійських посвідчень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал МВС.

14 лютого міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та віце-прем’єр-міністр - міністр внутрішніх справ ОАЕ шейх Сейф Бін Заїд Аль Нагаян підписали угоду про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом та Меморандум про взаєморозуміння між МВС України та МВС ОАЕ про взаємне визнання та обмін національних посвідчень.

За словами Авакова, після підписання Меморандуму водії можуть користуватися правами, які отримали у своїй країні.

Відтепер туристи зможуть за своїми правами орендувати автомобіль, а резиденти та люди, які працюють в ОАЕ, зможуть безкоштовно і без іспитів обмінювати права на місцеві, - зазначив Аваков.

У той же час, згідно з інформацією Головного сервісного центру МВС, українські національні посвідчення водія визнаються в ОАЕ з 10 січня 2007 року.

А користувачі соцмереж, зокрема, політик Віктор Уколов, підтверджують, що з українськими водійськими посвідченнями орендувати авто в ОАЕ точно можна було 5 років тому.

…Вперше українські посвідчення водія визнали 10 січня 2007 року. Це підтверджують ті, хто вільно орендував авто на відпочинку ще в 2015 р, наприклад Лариса Сарган, - написав Уколов.

Виявляється Володимир Зеленський вже вдруге досяг угоди про визнання українських прав в ОАЕ :) Я не жартую, бо вперше...

Posted by Віктор Уколов on Monday, February 15, 2021

Раніше повідомлялося, що на Київщині викрили міжрегіональну групу, яка виготовляла фальшиві документи. Зловмисники "працювали" впродовж року і щомісяця "обслуговували" до півсотні клієнтів.

Аваков права меморандум документ МВС

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