В Украине возможны перебои с выдачей водительских прав, - МВД

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В сервисных центрах МВД в связи с перебоями в поставке бланков возможно временное прекращение предоставления административных услуг по выдаче водительского удостоверения

Об этом говорится в объявлении на сайте Главного сервисного центра Министерства внутренних дел, передает RegioNews.

В связи с перебоями в поставке бланковой продукции возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдаче водительского удостоверения, - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что по информации госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина", восстановление и изготовление бланков свидетельств о регистрации транспортных средств планируется ориентировочно через 2 дня.

Как сообщалось, в феврале Аваков подписал с ОАЭ меморандум о водительских правах, которые и так признавались. По официальной информации, украинские водительские удостоверения признаются в ОАЭ с 2007 года.