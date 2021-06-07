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07 червня 2021, 16:15 256

На Луганщині затримали агента ФСБ під час спроби вчинити теракт

07 червня 2021, 16:15 256
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Фото: прокуратура
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У Луганській області викрили завербованого ФСБ Росії українця, який планував підірвати автомобіль керівника наукового інституту

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, громадянин України служив у так званій "народній міліції ЛНР” і в 2020 році був завербований ФСБ.

Йому поставили завдання здійснювати розвідувально-підривну діяльність на території України.

Він через пособників намагався отримати таємну інформацію наукового інституту міста Харкова щодо новітньої військової техніки та програм розробок використання безпілотних літальних апаратів, однак одного з його спільників у лютому 2021 році було затримано”, - йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора розповіли, що підозрюваний приїхав з Росії до міста Сєвєродонецька, де планував підірвати автомобіль керівника інституту. Для цього він отримав від ФСБ Росії саморобний вибуховий пристрій.

Після того, як зловмисник заклав вибухівку, його затримали правоохоронці. Йому повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в МВС прогнозують спроби терактів на газопроводах.

теракт терористи кримінальна справа ФСБ РФ Луганська область

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