В Україні після вихідних різко впав добовий показник COVID-19: що відомо

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 6 червня COVID-19 діагностували у 535 осіб, зафіксовано 33 летальних випадки, 601 людину госпіталізували, 1 743 пацієнти одужали

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, серед захворілих за 3 червня - 30 дітей і 61 медпрацівник.

Також за минулу добу протестовано: методом ПЛР-10 723 осіб, методом ІФА - 1 356 осіб, експрес-тестами - 5 512 осіб.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрували в місті Київ (87), Миколаївській (78), Київській (52), Дніпропетровській (47) і Рівненській (42) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 215 052 людини, одужали - 2 094 971 людина, летальних випадків - 51 215.

Нагадаємо, за 6 червня в Україні зафіксовано 937 нових випадків захворювання-19.