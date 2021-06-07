14:57  07 червня
У Лукашенка забрали звання почесного доктора КНУ ім. Шевченка
11:47  07 червня
Зеленський хоче зробити з Чорнобиля "зону відродження"
13:58  07 червня
СБУ викрила ексчиновника РНБО, який шпигував на іноземну спецслужбу
UA | RU
UA | RU
07 червня 2021, 08:54 121

В Україні після вихідних різко впав добовий показник COVID-19: що відомо

07 червня 2021, 08:54 121
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за 6 червня COVID-19 діагностували у 535 осіб, зафіксовано 33 летальних випадки, 601 людину госпіталізували, 1 743 пацієнти одужали

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, серед захворілих за 3 червня - 30 дітей і 61 медпрацівник.

Також за минулу добу протестовано: методом ПЛР-10 723 осіб, методом ІФА - 1 356 осіб, експрес-тестами - 5 512 осіб.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрували в місті Київ (87), Миколаївській (78), Київській (52), Дніпропетровській (47) і Рівненській (42) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 215 052 людини, одужали - 2 094 971 людина, летальних випадків - 51 215.

Нагадаємо, за 6 червня в Україні зафіксовано 937 нових випадків захворювання-19.

коронавірус Україна ушпиталення МОЗ пандемія

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес
Повітряне "Велике будівництво". Як Кирило Тимошенко готується "пиляти" аеропорти
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віталій Бала
Сергій Гайдай
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram