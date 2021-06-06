В Украине зафиксировано менее тысячи новых случаев заболевания COVID-19

Фото из открытых источников

6 июня 2021 года в Украине зафиксировано 937 новых случаев заболевания COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.

Среди заболевших - 50 детей и 28 медработников.

Также за минувшие сутки: госпитализировано - 994 человека; летальных исходов – 42; выздоровело – 4 516 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Днепропетровской (131), г. Киев (102), Киевской (81), Николаевской (79) и Херсонской (61) областях, - говорится в сообщении.

За сутки протестировано: методом ПЦР-16 749 человек, методом ИФА-3 953 человека, экспресс-тестами - 11 567 человек.

За все время пандемии в Украине: заболевших – 2 214 517 человек; выздоровело – 2 093 228 человек; летальных случаев – 51 182; проведено ПЦР-тестов – 10 336 155.

Как сообщалось, Кабмин может ослабить в Украине карантинные ограничения. Кабинет Министров имеет все основания для того, чтобы ослабить карантин в Украине, наша страна подошла к концу третьей волны COVID-19.