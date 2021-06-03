Доба на Донбасі пройшла без порушень - штаб ООС

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 2 червня та станом на 7 годину ранку 3 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Незважаючи на це, Українська сторона СЦКК продовжує фіксувати переміщення та накопичення військової техніки окупантів, а також факти систематичного перешкоджання роботі патрулів та польотам БПЛА СММ, розміщення озброєння та військової техніки з порушенням ліній відведення з боку ОРДЛО.

Нагадаємо, 1 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.