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Доба на Донбасі пройшла без порушень - штаб ООС
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03 червня 2021, 08:09 43

Доба на Донбасі пройшла без порушень - штаб ООС

03 червня 2021, 08:09 43
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 2 червня та станом на 7 годину ранку 3 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Незважаючи на це, Українська сторона СЦКК продовжує фіксувати переміщення та накопичення військової техніки окупантів, а також факти систематичного перешкоджання роботі патрулів та польотам БПЛА СММ, розміщення озброєння та військової техніки з порушенням ліній відведення з боку ОРДЛО.

Нагадаємо, 1 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Донбас ООС війна обстріл військова техніка

 
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