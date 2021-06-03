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03 червня 2021, 17:38 11

В Україні вперше продали в'язницю

03 червня 2021, 17:38 11
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Фото з відкритих джерел
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В Україні на аукціоні продали майно Львівської виправної колонії №48 за 377 мійльйонів 500 тисяч гривень. Це сталося в рамках "Великого розпродажу в’язниць"

Про це повідомляє у Facebook міністр юстиції Денис Малюська, передає RegioNews.

Сьогодні на аукціоні продали перший лот - майно колонії №48 (Хуторівка, 2). Стартова ціна основного об’єкту - 132 млн 674 тис. 303 грн 55 копійок, ціна продажу за результатами торгів - 377 млн 500 тисяч гривень. Зростання ціни на аукціоні - ледь не у три рази!! - написав Малюська.

Вын зазначив, що у торгах взяли участь 7 учасників і це перший продаж "Великого розпродажу в’язниць".

Він пояснив, що розподіл виручених коштів відбуватиметься за принципом 30/70: 30% піде до державного бюджету, 70% піде на відбудову в’язничної інфраструктури і "Великий розпродаж в’язниць" перетвориться на "Велике будівництво в’язниць".

Тільки замість занедбаного і розваленого хламу ми отримаємо нові в’язниці, які відповідають європейським стандартам та не є ганьбою для держави. Коротше кажучи, в’язничну реформу не спинити!, - заявив міністр.

Як повідомлялося, 7 травня Мін'юст виставив на аукціон дві непрацюючі в'язниці у Львові та Одесі. Продаж цих об'єктів дозволить поповнити державний бюджет як мінімум на 135 млн грн.

Раніше, 16 квітня приватизацію першої в'язниці перенесли через відсутність заявок. Ціна лоту лишилась незмінною – 110,1 млн грн.

Денис Малюська в'язниця продаж торги аукціон

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