В Україні хочуть на 10 років саджати до в'язниці за службову недбалість, що спричинила смерть
Народні депутати 2 червня підтримали за основу законопроєкт №4634, яким передбачається до 10 років в'язниці за службову недбалість, яка спричинила смерть людини
Про це пише RegioNews з посиланням на трансляцію засідання ВР.
Закон вносить зміни до статті 367 Кримінального кодексу.
Службову халатність, що спричинила загибель людини, будуть карати позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 тисячі - 85 тисяч гривень) або без такого.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ексмера Херсона судитимуть за службову недбалість.
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