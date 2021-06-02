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02 червня 2021, 14:20 282

В Україні хочуть на 10 років саджати до в'язниці за службову недбалість, що спричинила смерть

02 червня 2021, 14:20 282
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Фото з відкритих джерел
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Народні депутати 2 червня підтримали за основу законопроєкт №4634, яким передбачається до 10 років в'язниці за службову недбалість, яка спричинила смерть людини

Про це пише RegioNews з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Закон вносить зміни до статті 367 Кримінального кодексу.

Службову халатність, що спричинила загибель людини, будуть карати позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 тисячі - 85 тисяч гривень) або без такого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ексмера Херсона судитимуть за службову недбалість.

Україна кримінал Верховна Рада в'язниця парламент

 
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