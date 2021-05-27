В Одесі вирішили продати колонію за 220 мільйонів

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Південну виправну колонію №51 в Одесі виставили на продаж за стартовою ціною у 223 мільйони гривень

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

У когось є зайвих 223 мільйони гривень? А якщо інвестувати у нерухомість в Одесі? Коротше кажучи, ми разом з Фондом державного майна України виставили на продаж чергову в‘язницю - Південну виправну колонію №51, розміщену в Одесі на Люстдорфській дорозі, 9", - написав міністр.

Зокрема, мова йде про 6 гектарів землі, до будівлі також підведено комунікації.

"Колонія не використовується за призначенням з весни 2019 року після бунту ув‘язнених та знищення більшості приміщень пожежею", - пояснив міністр.

Нагадаємо, Малюська планує перенести Лук'янівське СІЗО Києва вже через два роки.