В Украине впервые продали тюрьму

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В Украине на аукционе продали имущество Львовской исправительной колонии №48 за 377 миллионов 500 тысяч гривен. Это произошло в рамках " большой распродажи тюрем"

Об этом сообщает в Facebook министр юстиции Денис Малюська, передает RegioNews.

Сегодня на аукционе продали первый лот-имущество колонии №48 (Хуторовка, 2). Стартовая цена основного объекта - 132 млн 674 тыс. 303 грн 55 копеек, цена продажи по результатам торгов - 377 млн 500 тысяч гривен. Рост цены на аукционе - чуть ли не в три раза!! - написал Малюська.

Он отметил, что в торгах приняли участие 7 участников и это первая продажа "Большой распродажи тюрем".

Он пояснил, что распределение вырученных средств будет происходить по принципу 30/70: 30% пойдет в государственный бюджет, 70% пойдет на восстановление тюремной инфраструктуры и "большая распродажа тюрем" превратится в "большое строительство тюрем".

Только вместо заброшенного и развалившегося хлама мы получим новые тюрьмы, которые соответствуют европейским стандартам и не являются позором для государства. Короче говоря, тюремную реформу не остановить!,- заявил министр.

Как сообщалось, 7 мая Минюст выставил на аукцион две неработающие тюрьмы во Львове и Одессе. Продажа этих объектов позволит пополнить государственный бюджет как минимум на 135 млн грн.

Ранее, 16 апреля приватизацию первой тюрьмы перенесли из-за отсутствия заявок. Цена лота осталась неизменной – 110,1 млн грн.