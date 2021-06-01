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01 червня 2021, 22:16 21

НАЗК склало одразу 10 адмінпротоколів на мера Охтирки

01 червня 2021, 22:16 21
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Фото з відкритих джерел
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Національне агентство з питань запобігання корупції склало та направило до суду 40 адміністративних протоколів протягом 24 – 30 травня 2021 року. З них 10 отримав мер Охтирки на Сумщині Павло Кузьменко

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на НАЗК.

У НАЗК повідомили, що виявили ознаки порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Загалом було складено 19 аналогічних протоколів.

Крім міського голови Охтирки, Агентство з питань запобігання корупції склало відповідні протоколи щодо:

виконувача обов'язків директора Департаменту розвитку мережі доріг Державного агентства автомобільних доріг України Михайла Кондратенка – 4;

народного депутата Руслана Горбенка – 2;

колишнього мера Южноукраїнська Віктора Пароконного – 3.

Також було складено 3 протоколи стосовно ексголови Красноградської районної державної адміністрації Олександра Кайдаша. НАЗК виявило ознаки порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

До того ж через невиконання законних вимог, приписів, НАЗК було складено протоколи щодо виконувача обов'язків очільника Вищої ради правосуддя Олексія Маловацького та керівниці партії Всеукраїнське аграрне об’єднання "Заступ" Людмили Гончарової.

Агентство скерувало до суду ще 7 протоколів через порушення порядку подання фінансової звітності політичних партій. Вони стосуються представників таких політсил: "Опозиційний блок"; Всеукраїнське аграрне об’єднання "Заступ"; "За конкретні справи"; "Команда Дніпра"; "Справжня Україна".

Як повідомлялося, НАЗК розпочало повну перевірку декларацій ще 24 осіб, серед яких нардепи Палиця і Галушко.

НАЗК протокол конфлікт порушення мер Сумська область

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