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28 травня 2021, 08:11 1016

Депутата, який влаштував стрілянину на Миколаївщині, заарештували у суді

28 травня 2021, 08:11 1016
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Фото: ct.mk.court.gov.ua
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Підозрюваному у замаху на умисне вбивство двох осіб депутату Баштанської районної ради Миколаївщини обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Центрального райсуду м. Миколаєва.

Центральний райсуд м.Миколаєва розглянув клопотання про обрання міри запобіжного заходу депутату Баштанської райради, підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень... Заслухавши думки сторін, суд ухвалив обрати щодо підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою до 23.07.2021 року без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході конфлікту, депутат застосував проти опонентів карабін "Форт-201", в конструкцію якого було внесено зміни, які дозволяли здійснювати постріли автоматичними чергами. Як зазначили у суді, внаслідок таких дій, 30-річний учасник конфлікту отримав вогнепальне поранення.

Нагадаємо, 13 травня у полі неподалік села Новоінгулка Миколаївської області між двома групами громадян стався збройний конфлікт. Тоді поранення отримали двоє чоловіків з обох сторін конфлікту. 26 травня депутату, який влаштував стрілянину в полі, вручили підозру.

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