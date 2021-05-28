Депутата, який влаштував стрілянину на Миколаївщині, заарештували у суді

Фото: ct.mk.court.gov.ua

Підозрюваному у замаху на умисне вбивство двох осіб депутату Баштанської районної ради Миколаївщини обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Центрального райсуду м. Миколаєва.

Центральний райсуд м.Миколаєва розглянув клопотання про обрання міри запобіжного заходу депутату Баштанської райради, підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень... Заслухавши думки сторін, суд ухвалив обрати щодо підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою до 23.07.2021 року без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході конфлікту, депутат застосував проти опонентів карабін "Форт-201", в конструкцію якого було внесено зміни, які дозволяли здійснювати постріли автоматичними чергами. Як зазначили у суді, внаслідок таких дій, 30-річний учасник конфлікту отримав вогнепальне поранення.

Нагадаємо, 13 травня у полі неподалік села Новоінгулка Миколаївської області між двома групами громадян стався збройний конфлікт. Тоді поранення отримали двоє чоловіків з обох сторін конфлікту. 26 травня депутату, який влаштував стрілянину в полі, вручили підозру.