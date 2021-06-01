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01 червня 2021, 19:52 178

В ДТП на Харківщині загинули три людини

01 червня 2021, 19:52 178
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Фото поліції Харківської області
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Поліція з’ясовує обставини автопригоди в Чугуївському районі Харківської області, в результаті якої загинули три людини 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

01 червня близько 15:30 в районі 20 км автодороги "Чугуїв – Мілове" сталося зіткнення автомобіля "Toyota Hilux" під керуванням 52-річного чоловіка, який рухався зі сторони міста Куп’янськ в напрямку Харкова, та автомобіля "Daewoo Lanos", що рухався у зустрічному напрямку, - йдеться в повідомленні.

Смертельні травми отримав 59-річний водій легковика та дві жінки – пасажирки транспортного засобу. Постраждав також 53-річний водій "Toyota", його доставили до лікарні.

На даний час триває огляд місця ДТП, встановлюються свідки.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомлялося, за період автоматичної фіксації ПДР кількість порушень зменшилася увосьмеро. За першу добу запуску системи було зафіксовано 57 тисяч правопорушень.

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