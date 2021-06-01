В ДТП на Харьковщине погибли три человека
Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Чугуевском районе Харьковской области, в результате которого погибли три человека
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
01 июня около 15:30 в районе 20 км автодороги "Чугуев – Меловое" произошло столкновение автомобиля "Toyota Hilux" под управлением 52-летнего мужчины, который двигался со стороны города Купянск в направлении Харькова, и автомобиля "Daewoo Lanos", который двигался во встречном направлении, - говорится в сообщении.
Смертельные травмы получил 59-летний водитель легковушки и две женщины – пассажирки транспортного средства. Пострадал также 53-летний водитель "Toyota", его доставили в больницу.
В настоящее время продолжается осмотр места ДТП, устанавливаются свидетели.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Как сообщалось, за период автоматической фиксации ПДД количество нарушений уменьшилось в восемь раз. За первые сутки запуска системы было зафиксировано 57 тысяч правонарушений.