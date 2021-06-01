У Кривому Розі померла вагітна жінка, яку раніше підпалив співмешканець

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У лікарні Кривого Рогу померла 21-річна місцева жителька, яку раніше облив горючою рідиною та підпалив її 17-річний співмешканець

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт "Перший міський".

Зазначається, що вагітна дівчина перебувала в реанімації, там і померла. У неї залишилися двоє дітей.

Зараз зловмисник перебуває під арештом. У поліції розв'язують питання про перекваліфікацію кримінальної справи проти нього. Раніше її було відкрито за статтею 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство).

Нагадаємо, що трагічна подія сталася 26 травня. У дівчини діагностували опіки обличчя, тіла, рук, ніг і дихальних шляхів різного ступеня. Всього було уражено близько 70% тіла.