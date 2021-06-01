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01 червня 2021, 14:19 162

У Львові чоловік після смерті врятував життя трьом людям

01 червня 2021, 14:19 162
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Фото: Facebook
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У Львові у лікарні швидкої допомоги жінці та двом чоловікам пересадили серце та дві нирки від 32-річного чоловіка донора, який отримав несумісну із життям травму голови

Як передає RegioNews, про це повідомив генеральний директор лікарні Олег Самчук у Facebook.

За словами лікаря, згоду на донорство органів чоловіка дали його мама і старша сестра. Завдяки цьому рішення шанс на життя отримали одразу троє людей. Операції розпочалися опівночі й завершилися вранці у вівторок, 1 червня.

Так, серце пересадили 48-річному чоловіку з Прикарпаття, який хворіє вже три роки. Одну нирку пересадили 43-річній жінці зі Львівщини, нирки якої відмовили 10 років тому після народження дитини. Відтоді вона була на гемодіалізі.

Другу нирку пересадили 46-річному львів’янину, у якого кілька років тому відмовили власні нирки через перенесену застуду. На гемодіалізі він був з 2017 року.

Нагадаємо, у Київському центрі нефрології вперше провели посмертну трансплантацію нирки.

Львів медики лікарі Операція лікарня

 
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