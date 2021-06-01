Во Львове завтра будут звучать сирены: в городе проверят систему оповещения

Фото: из открытых источников

В среду, 2 июня, во Львове работники коммунальных служб будут проверять систему оповещения населения, жителей города предупредили, что будут звучать сирены

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, передает RegioNews.

Известно, что проверка местной автоматизированной системы централизованного оповещения будет продолжаться с 14.50 до 14.55.

Это будет учебное оповещение по сигналам гражданской защиты с включением мобильных и стационарных комплексов громкоговорящего оборудования, электрических сирен и передачи информации через телевидение и радиовещание. Практические мероприятия отрабатывать не будут", - говорится в сообщении.

В городском совете призвали жителей города сохранять спокойствие. По информации мэрии, сирены передадут сигнал "Внимание всем".

Услышав его, необходимо включить громкоговорители проводного радиовещания, настроить эфирные радиоприемники в ФМ-диапазоне ("UA: Украинское радио", 103,3 МГц), а телевизионные приемники переключить на эфирные каналы цифрового телевидения ("UA Львов" и "Первый Западный") и прослушать сообщение департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации", - сообщили в городском совете.

Напомним, ранее сообщалось, что в новых центрах вакцинации в Киеве и Львове привили 4,5 тысячи украинцев.