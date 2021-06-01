Бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції ЗСУ

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У вівторок, 1 червня, у районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі проросійські бойовики тричі порушили режим припинення вогню

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Противник двічі обстрілював позиції наших воїнів неподалік населеного пункту Новгородське. Також окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників в районі населеного пункту Піски.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил немає.

"Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ", - зазначили на передовій.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі вісім разів було порушено "тишу" - окупанти гатили з гранатометів та кулеметів.