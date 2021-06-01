Бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції ЗСУ
У вівторок, 1 червня, у районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі проросійські бойовики тричі порушили режим припинення вогню
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.
Противник двічі обстрілював позиції наших воїнів неподалік населеного пункту Новгородське. Також окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників в районі населеного пункту Піски.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил немає.
"Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ", - зазначили на передовій.
Нагадаємо, минулої доби на Донбасі вісім разів було порушено "тишу" - окупанти гатили з гранатометів та кулеметів.
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