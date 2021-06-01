Боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции ВСУ
Во вторник, 1 июня, в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе пророссийские боевики трижды нарушили режим прекращения огня
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.
Противник дважды обстреливал позиции наших воинов неподалеку от населенного пункта Новгородское. Также оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников в районе населенного пункта Пески.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил нет.
"Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ", - отметили на передовой.
Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе восемь раз была нарушена "тишина" - оккупанты стреляли из гранатометов и пулеметов.
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