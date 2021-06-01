На Донбасі гатили з гранатометів та кулеметів: зафіксовано вісім обстрілів

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Протягом минулої доби, 31 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків, з яких 8 - обстрілів по позиціях українських військових, одне дистанційне мінування та один проліт ворожого БПЛА

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, поблизу Водяного окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем, а біля населеного пункту Шуми - з мінометів 82-го калібру.

В районі населеного пункту Гнутове російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів по позиціям наших воїнів. Неподалік Авдіївки противник застосував у напрямку позицій наших захисників автоматичні станкові гранатомети, а біля Майорська два рази - ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

У районі селища Золоте-4 ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту Зайцеве російські найманці здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Окрім цього, у напрямку населеного пункту Санжарівка був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. Станом на 7 годину ранку, 1 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Раніше повідомлялось, що в зоні проведення ООС на Донбасі було зафіксовано 5 порушень "тиші” з боку збройних формувань Російської Федерації.