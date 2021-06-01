У Тернопільській області послабили карантинні обмеження: що буде дозволено
Сьогодні, 1 червня Тернопільська обласна комісія з питань ТЕБ та НС послабила на території регіону карантинні обмеження
Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на головного санітарного лікаря області Оксану Чайчук, передає RegioNews.
За її словами, в області дозволили відновити партнерські пологи, а заклади громадського харчування зможуть працювати до 24, а не до 23 години, як було раніше.
У громадському транспорті може буьт стільки ж пасажирів, як і кількість сидячих місць. До цього маршрутки чи тролейбуси могли бути заповнені лише на 50%.
Нагадаємо, раніше було названо приблизну кількість українців, які могли безсимптомно перехворіти на COVID-19.
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