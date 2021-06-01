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01 червня 2021, 17:31 12

На Тернопільщині колишню поліцейську підозрюють у держзраді

01 червня 2021, 17:31 12
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Фото з відкритих джерел
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У Тернопільській області підозрюють колишню працівницю поліції у розголошенні державної таємниці

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення СБУ в області.

Зазначається, що офіцер поліції ознайомлювала своїх колег із матеріалами оперативно-розшукової діяльності та проведення негласних розшукових дій. Своїми діями поліціянтка допустила розголошення даних, що становлять державну таємницю.

У межах кримінального провадження слідчі Територіального управління Державне бюро розслідувань повідомили зловмисниці про підозру. На даний час вказана особа звільнена із лав Національної поліції України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові слідчий поліції "продавав” за 5 тис. доларів посаду в ДБР.

Україна поліція Тернопіль держзрада Тернопільська область

 
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