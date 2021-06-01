На Тернопільщині колишню поліцейську підозрюють у держзраді
У Тернопільській області підозрюють колишню працівницю поліції у розголошенні державної таємниці
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення СБУ в області.
Зазначається, що офіцер поліції ознайомлювала своїх колег із матеріалами оперативно-розшукової діяльності та проведення негласних розшукових дій. Своїми діями поліціянтка допустила розголошення даних, що становлять державну таємницю.
У межах кримінального провадження слідчі Територіального управління Державне бюро розслідувань повідомили зловмисниці про підозру. На даний час вказана особа звільнена із лав Національної поліції України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові слідчий поліції "продавав” за 5 тис. доларів посаду в ДБР.
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