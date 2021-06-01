В Тернопольской области ослабили карантин: что будет разрешено

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Сегодня, 1 июня Тернопольская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС ослабила на территории региона карантинные ограничения

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на главного санитарного врача области Оксану Чайчук, передает RegioNews.

По ее словам, в области разрешили восстановить партнерские роды, а заведения общественного питания смогут работать до 24, а не до 23 часов, как это было раньше.

В общественном транспорте может быть столько же пассажиров, как и количество сидячих мест. До этого маршрутки или троллейбусы могли быть заполнены лишь на 50%.

Напомним, ранее было названо примерное количество украинцев, которые могли бессимптомно переболеть COVID-19.