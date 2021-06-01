В Украине вакцинировали от COVID-19 более 82 тыс. педагогов – Минобразования

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В Украине вакцинировали против COVID-19 более 82 тыс. педагогов, среди которых более 28 тыс. педагогов, привлеченных к проведению ВНО

Об этом сообщает Министерство образования и науки, передает RegioNews.

По оперативным данным Министерства здравоохранения, на 31 мая 2021 года против коронавируса уже вакцинировано более 82 тыс. педагогов Украины. Из них 28 221 человек - работники, привлеченные к проведению внешнего независимого оценивания, которые получили прививку вакциной CoronaVac/Sinovac. Других педагогов прививали другими доступными вакцинами в пунктах прививок, - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Среди лидеров вакцинации педагогов: Киев - 11 030 человек; Киевская область - 6 456 человек; Сумская область - 4 572 человека; Харьковская область - 4 242 человека; Хмельницкая область - 3 590 человек; Винницкая область - 3 549 человек; Днепропетровская область - 3 522 человека.

Кроме того, министерству выделено 378 тыс. доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech для прививок работников сферы образования. С 31 мая началась доставка этой вакцины в области.

Как сообщалось, на добровольную вакцинацию от COVID-19 записалась лишь треть работников образования.