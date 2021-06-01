16:46  01 июня
Названо примерное количество украинцев, которые могли бессимптомно переболеть COVID-19
16:59  01 июня
Стало известно, сколько доходов поступило в госбюджет в этом году
12:42  01 июня
Рада учредила День памяти детей, погибших в результате агрессии РФ
UA | RU
UA | RU
01 июня 2021, 16:46 2685

Названо примерное количество украинцев, которые могли бессимптомно переболеть COVID-19

01 июня 2021, 16:46 2685
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

По оценкам экспертов, примерно 20% населения Украины могло бессимптомно переболеть COVID-19

Об этом в Facebook сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, пишет RegioNews.

"Почти невозможно подсчитать количество бессимптомных пациентов, но, по оценкам экспертов, это примерно 20% населения", - завил он.

Радуцкий также добавил, что, учитывая опыт прошлого года, можно предположить, что следующая волна пандемии "будет ожидать нас осенью".

Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что ослабление карантинных ограничений в Украине может произойти уже летом.

коронавирус Украина вакцина Верховная Рада Михаил Радуцкий

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Все публикации »
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua