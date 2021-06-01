Названо примерное количество украинцев, которые могли бессимптомно переболеть COVID-19

Об этом в Facebook сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, пишет RegioNews.

"Почти невозможно подсчитать количество бессимптомных пациентов, но, по оценкам экспертов, это примерно 20% населения", - завил он.

Радуцкий также добавил, что, учитывая опыт прошлого года, можно предположить, что следующая волна пандемии "будет ожидать нас осенью".

Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что ослабление карантинных ограничений в Украине может произойти уже летом.