Росія намагається вдвічі збільшити кількість своїх військ на кордонах України - МВС

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Росія своїм наміром розмістити на кордоні з Європою 20 додаткових військових підрозділів планує легалізувати великий військовий контингент, який вона вже стягнула до кордону з Україною

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко під час пресконференції на тему "Закон про національний спротив: 5 речей, без яких тероборона не відбудеться", передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Вчора міністр оборони РФ пан Шойгу заявив, що прийнято рішення керівництвом Російської Федерації розмістити в європейській частині РФ нібито для супротиву НАТО ще 20 військових підрозділів. Фактично Росія зараз буде легалізувати збільшення кількості військового контингенту - те, що вони зробили в березні-квітні, перебазувавши 70 чи 80 тисяч військовиків з Далекого Сходу, з Сибіру до європейської частини, що викликало величезне збурення у світі і підвищило небезпеку Європи. Вони фактично зараз хочуть закріпити це, щоб ще більш як у 2 рази збільшити кількість озброєних своїх підрозділів на кордонах України, - зазначив Геращенко.

Тому, за його словами, Україна для посилення своєї обороноздатності має якнайшвидше ухвалити закон про національний спротив та посилити сили територіальної оборони.

Для того, щоб ворог – Російська Федерація, не бажала нападати на нас, вона повинні розуміти, що втрати від такого нападу значно перевищать будь-які політичні, економічні бонуси, які вона хотіли б отримати, - наголосив Геращенко, додавши, що ухвалення законодавства, яке регламентуватиме питання національного спротиву, дозволить посилити обороноздатність Української держави.

За його словами, таке законодавство дозволить громадянам, незалежно від того, чи є вони військовими, чи ні, "вправлятись зі зброєю, бути організованими в загони" і таким чином допомагати Збройним силам України захищатись від ворога. Гарним прикладом цього є сили територіальної оборони Естонії, Швейцарії, Фінляндії, зазначив заступник міністра.

Як повідомлялося, сьогодні Зеленський розповів про можливу ескалацію відносин з РФ. Президент Володимир Зеленський впевнений, що ескалація з Росією можлива в будь-який момент до кінця вересня, а саме до 12-16 вересня.