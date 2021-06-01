Россия пытается вдвое увеличить количество своих войск на границах Украины - МВД

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Россия своим намерением разместить на границе с Европой 20 дополнительных воинских подразделений планирует легализовать большой воинский контингент, который она уже стянула к границе с Украиной

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко во время пресс-конференции на тему "Закон о национальном сопротивлении: 5 вещей, без которых тероборона не произойдет", передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Вчера министр обороны РФ г-н Шойгу заявил, что принято решение руководством Российской Федерации разместить в европейской части РФ якобы для сопротивления НАТО еще 20 военных подразделений. Фактически Россия сейчас будет легализовать увеличение количества воинского контингента - то, что они сделали в марте-апреле, перебазировав 70 или 80 тысяч военных с Дальнего Востока, из Сибири в европейскую часть, что вызвало огромное возмущение в мире и повысило опасность Европы. Они фактически сейчас хотят закрепить это, чтобы еще более чем в 2 раза увеличить количество вооруженных своих подразделений на границах Украины, - отметил Геращенко.

Поэтому, по его словам, Украина для усиления своей обороноспособности должна как можно быстрее принять закон о Национальном сопротивлении и усилить силы территориальной обороны.

Для того, чтобы враг – Российская Федерация, не желала нападать на нас, она должны понимать, что потери от такого нападения значительно превысят любые политические, экономические бонусы, которые она хотели бы получить, - подчеркнул Геращенко, добавив, что принятие законодательства, которое будет регламентировать вопросы национального сопротивления, позволит усилить обороноспособность Украинского государства.

По его словам, такое законодательство позволит гражданам, независимо от того, являются ли они военными или нет, "упражняться с оружием, быть организованными в отряды" и таким образом помогать Вооруженным силам Украины защищаться от врага. Хорошим примером этого являются силы территориальной обороны Эстонии, Швейцарии, Финляндии, отметил замминистра.

Как сообщалось, сегодня Зеленский рассказал о возможной эскалации отношений с РФ. Президент Владимир Зеленский уверен, что эскалация с Россией возможна в любой момент до конца сентября, а именно до 12-16 сентября.