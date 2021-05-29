Прикордонники викрили контрабанду товарів для військової авіації з території РФ

Фото: МВС

На Сумщині прикордонники затримали 48-річного місцевого мешканця, який рухався від російсько-українського кордону із контрабандними товарами

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні на сайті МВС.

Неподалік від кордону з РФ, в районі населеного пункту Пушкарне, прикордонний патруль виявив громадянина України з трьома коробками за спиною, який рухався від російсько-українського кордону”, – повідомляють у пресслужбі.

Окрім того, зазначається, що неподалік від затриманого чоловіка знайшли ще сім аналогічних коробок. У них були запаковані товари військового призначення, які використовуються у військовій авіації та радіолокації.

Наразі мешканця міста Суми затримано. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про ознаки кримінального правопорушення.

Нагадаємо, раніше у Сумах затримали прикордонника за хабар у сприянні контрабанді.