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29 травня 2021, 17:41 285

Прикордонники викрили контрабанду товарів для військової авіації з території РФ

29 травня 2021, 17:41 285
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Фото: МВС
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На Сумщині прикордонники затримали 48-річного місцевого мешканця, який рухався від російсько-українського кордону із контрабандними товарами

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні на сайті МВС.

Неподалік від кордону з РФ, в районі населеного пункту Пушкарне, прикордонний патруль виявив громадянина України з трьома коробками за спиною, який рухався від російсько-українського кордону”, – повідомляють у пресслужбі.

Окрім того, зазначається, що неподалік від затриманого чоловіка знайшли ще сім аналогічних коробок. У них були запаковані товари військового призначення, які використовуються у військовій авіації та радіолокації.

Наразі мешканця міста Суми затримано. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про ознаки кримінального правопорушення.

Нагадаємо, раніше у Сумах затримали прикордонника за хабар у сприянні контрабанді.

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