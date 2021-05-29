В Україні очікують на нові поставки COVID-вакцин: міністр розповів деталі

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До кінця червня поточного року в Україну мають прибути 3,7 мільйона доз вакцини від коронавірусу. Це включно з тими дозами, що вже завезли в рамках механізму COVAX та поставки китайської вакцини CoronaVac

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Українська правда" за результатами зустрічі міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка із журналістами.

За його словами, у цю кількість входять:

1,5 млн доз вакцин від компанії CoronaVac, які вже є в Україні.

946 тис. доз вакцини Pfizer в рамках механізму COVAX (із них 473 тис. вже є в країні та стільки ж очікують до 7 червня).

500 тис. доз від Pfizer має бути до кінця червня (це перша поставка, закуплена у виробника за контрактом).

700 тис. доз від AstraZeneca міністерство очікує в рамках механізму COVAX.

Новопризначений міністр запевнив, що окрім 8 мільйонів доз вакцин від COVAX і 34 мільйонів доз законтрактованих вакцин, він підписав ще один контракт на поставку вакцин, однак жодних деталей щодо постачальників та виробників цієї вакцини він поки не повідомляє.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко залишить у міністерстві на своїх посадах трьох заступників свого попередника Максима Степанова.