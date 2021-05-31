COVID в Україні: після вихідних кількість нових інфікованих знизилася

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В Україні за 30 травня COVID-19 діагностували у 1022 осіб, 810 пацієнтів госпіталізували, зафіксовано 64 летальних випадків, 4934 пацієнтів одужали

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, серед захворілих за 30 травня - 58 дітей та 11 медпрацівників.

Також за минулу добу протестовано: методом ПЛР - 8822 осіб, методом ІФА - 1176 осіб, експрес-тестами - 6226 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрована в Дніпропетровській (134), Миколаївській (107), Запорізькій (69), Харківській (68), областях та місті Київ (63).

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 202 494 людини, з них 2 041 082 одужали, летальних випадків - 50 536.

Нагадаємо, раніше в Україні COVID-19 виявили у 1 703 осіб.