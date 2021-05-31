COVID в Украине: после выходных количество новых инфицированных снизилось

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В Украине за 30 мая COVID-19 диагностировали у 1022 человек, 810 пациентов госпитализировали, зафиксировано 64 летальных случаев, 4934 пациентов выздоровели

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, среди заболевших за 30 мая - 58 детей и 11 медработников.

Также за прошедшие сутки протестировано: методом ПЦР - 8822 человек, методом ИФА - 1176 человек, экспресс-тестами - 6226 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировано в Днепропетровской (134), Николаевской (107), Запорожской (69), Харьковской (68), областях и городе Киев (63).

За все время пандемии в Украине заболело 2 202 494 человека, из них 2 041 082 выздоровели, летальных исходов - 50 536.

Напомним, ранее в Украине COVID-19 выявили у 1 703 человек.